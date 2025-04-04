Пошлины США сочли опасными для России

Тарифная война, развязываемая США, может нанести вред и российской экономике. Об этом предупредила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Ее процитировала «Газета.Ru».

© РИА Новости

По ее словам, если пошлины США обернутся замедлением темпов роста мировой экономики, то это приведет к снижению цен на нефть. Кроме того, Европа может еще сильнее сократить закупки российского газа.

В пошлинах Трампа увидели одно преимущество для России

В целом же, как полагает Рокотянская, итогами пошлин президента США Дональда Трампа станут: трансформация мировых логистических маршрутов, рост инфляции и замедление мирового спроса. Впрочем, инфляционное давление может быть немного снижено, так как два основных поставщика нефти на американский рынок, Канада и Мексика, пока отсутствуют в списке стран, которые Вашингтон обложил тарифами.

Ранее доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко предупредила, что последние шаги властей США, могут привести к очень плачевным последствиям. Возможно, что мир стоит на пороге глобальной рецессии.