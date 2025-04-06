Стало известно, куда Россия может продавать газ вместо Европы

Африканские государства могут стать отличным рынком для российского природного газа, передает РИА Новости мнение исполнительного председателя Африканской энергетической палаты ЭнДжея Аюка. Однако для реализации подобных планов странам региона необходимо развивать энергетическую инфраструктуру.

Нам нужно развивать энергетическую инфраструктуру – чтобы принимать, транспортировать и использовать газ, в том числе с помощью барж. Работы предстоит много, но российский газ, безусловно, найдет свой рынок в Африке, − отметил специалист.

Страны Африки испытывают большую потребность в газе, подчеркнул Аюк. По его словам, этот ресурс необходим для электростанций, нефтехимических предприятий и развития промышленной сферы. Однако африканские государства имеют проблемы не только с энергетической инфраструктурой, но и с возможностью оплачивать поставки газа из России, добавил специалист.