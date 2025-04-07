Основные китайские индексы обвалились

Фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал 7,34%, а основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component опустился на 9,66%, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов Shanghai Composite упал до отметки в 3 096,58, Shenzhen Component до 9 364,50.

Китайские индексы обвалились в ответ на действия правительства КНР, которое 4 апреля объявило об ответе на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Было объявлено, что в Китае с 10 апреля начинают действовать пошлины в размере 34% на все американские товары.

Также 7 апреля торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвальным падением котировок на фоне опасений инвесторов в свете ситуации с пошлинами США. Ключевой индекс Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, за первые десять минут после открытия сессии снизился на 6,46%, достигнув отметки 31 596,83 пункта.

Индекс Московской биржи в этот день после открытия утренней торговой сессии опустился ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. По состоянию на 07:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 3%. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.