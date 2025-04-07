Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей, что произошло впервые с 13 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10.16 мск он повысился на 94 копейки к уровню предыдущего закрытия, до 86,24 рубля. После того как в прошлом году летом на Московской бирже были приостановлены торги долларом, только курс юаня может считаться действительно репрезентативным для рубля. Биржевые торги с этой валютой проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

В эти часы можно рассчитать курс доллара через кросс-курс доллара к юаню на рынке Форекс и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс является основным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил «Газете.Ru», что доллар может стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года. Такая динамика будет наблюдаться к концу года в связи с сезонным ослаблением платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ. При этом, как уточнил специалист, курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики.