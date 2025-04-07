Как сообщает Bloomberg, Китай начал активно использовать редкоземельные металлы в торговой войне с США, стремясь оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа. Редкоземельные металлы являются ключевыми компонентами в производстве высокотехнологичных продуктов, включая электронику и военные технологии.

Представитель Китая заявил: «Если США продолжат свою агрессивную торговую политику, Китай будет вынужден ограничить поставки этих стратегически важных материалов». Эта мера ставит под угрозу глобальные цепочки поставок, поскольку на Китай приходится более 80% мирового производства редкоземельных металлов.

Эксперты отмечают, что ограничение экспорта может привести к значительным изменениям в международной экономике. В частности, это может вызвать рост цен на конечную продукцию, что скажется на потребителях во всем мире. Вашингтон, в свою очередь, активно ищет альтернативные источники этих металлов, чтобы снизить зависимость от китайского импорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса, который существует в двусторонних отношениях.

Между тем правительство Китая заявило, что давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, так как Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития.