Трамп сделал серьезное предупреждение Китаю

Президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить размер пошлин против китайских товаров еще на 50%, пишет РИА Новости.

Американский лидер 2 апреля ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере от 10 до 49%. Пекин отреагировал на действия США и ввел пошлины на американские товары в размере 34%. Постановление должно вступить в силу 10 апреля.

«Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля», — предупредил Трамп.

Глава США отметил, что также будут прекращены переговоры с КНР по их запросу о встрече с американской стороной.

Ранее сообщалось, что 3 апреля, через день после введения тарифов, акции корпорации Apple упали на 9,55%. Капитализация компании снизилась на $323 млрд, до $3,06 трлн.

Трамп обратился с призывом к американцам

По данным экспертов, ограничения распространились на крупнейших поставщиков и на заводы Apple в Китае, Тайване, Индии и Вьетнаме.