Минфин РФ призвал МВФ провести анализ последствий тарифов и санкций

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков призвал Международный валютный фонд (МВФ) провести углубленный и объективный анализ последствий тарифных ограничений и санкционной политики для международной валютно-финансовой системы. Об этом Чебесков заявил по итогам заседания в Эр-Рияде Международного валютно-финансового комитета (МВФК) под председательством Саудовской Аравии. Заседание проходило на фоне недавно объявленных США тарифных пошлин.

В частности, участники заседания пришли к выводу, что необходимо отказываться от политики наращивания долга и переходить к бюджетной консолидации и мобилизации внутренних ресурсов.

Кроме того, в ходе дискуссионных сессий "высокого уровня" представители МВФК рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика из-за геополитической и экономической неопределенности, высокого уровня государственного долга и фрагментации.

"Были также отмечены трансформационные факторы, которые открывают значительные возможности, при этом представляют риски для мировой экономики. Среди них - искусственный интеллект, цифровизация и демографические сдвиги", - добавили в Минфине.

Россия поддержала председательство Саудовской Аравии в МВФК и твердую приверженность королевства многостороннему сотрудничеству и продвижению интересов стран с формирующимися экономиками.

"МВФК является ключевым органом, обеспечивающим стратегическое руководство работой и политикой Международного валютного фонда. Страны-члены обменялись мнениями о текущей деятельности Фонда и его приоритетах на среднесрочный период, изложенных в "Глобальной повестке дня", - подчеркнули в министерстве.

По итогам заседания будет подготовлена декларация, которая станет приложением к коммюнике пленарного заседания МВФК. Заседание пройдет 25 апреля в рамках весеннего собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка.