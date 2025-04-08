Цена на бензин АИ-92 в России вернулась к росту

Цена на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской товарной бирже во вторник вновь начала расти после того, как в течение двух предыдущих торговых дней она снижалась. В то же время стоимость бензина марки АИ-95 и дизельного топлива продолжила падать, свидетельствуют данные торгов.

За торговый день тонна бензина АИ-92 подорожала на 0,52%, достигнув 50 560 рублей. В то же время цена на марку АИ-95 снизилась на 0,87%, составив 56 963 рубля за тонну.

Дизтопливо во вторник подешевело на 0,68%, достигнув 60 425 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 2,86%, достигнув 75 562 рублей за тонну. Стоимость мазута упала на 6,74%, составив 24 465 рублей за тонну, а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 4,88%, достигнув 16 479 рублей.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщали об отсутствии объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных. Там отмечали, что ситуация остается стабильной. В связи с этим, по мнению службы, обсуждение изменений в работе демпфера Федеральной антимонопольной службы (ФАС) имеет смысл только в контексте предотвращения возможных проблем в будущем.

Правительство РФ ранее приняло решение продлить разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, с 1 марта по 31 августа. Однако эмбарго на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) сохраняется.