Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай эскалирует ситуацию с импортными пошлинами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

По словам Бессента, действия Китая усугубляют ситуацию с импортными пошлинами. При этом министр также считает, что такой подход является большой ошибкой.

Министр финансов США Бессент: около 70 стран попросили о переговорах по пошлинам

Помимо этого Бессент добавил, что в переговорах по пошлинам президент США Дональд Трамп имеет максимальный рычаг давления, и «думать иначе было бы ошибочным». Он подчеркнул, что те страны, которые «сохранили хладнокровие» при переговорах с США, получат приоритет в очереди для встреч.

«Многие из наших торговых партнеров выстроились в очередь и сохранили хладнокровие. Они не пошли на эскалацию и они получат приоритет в очереди», — заявил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз начнет вводить контрмеры на пошлины США с 15 апреля.