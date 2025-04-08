Цена премиальной нефти РФ упала ниже «потолка» G7

Стоимость российской нефти ESPO, которая относится к премиальной категории, упала ниже 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

По итогам 7 апреля ESPO в порту Козьмино стоила 55,92 доллара за баррель. В предыдущий торговый день ее стоимость составляла 61,27 долларов за баррель.

При этом дисконт к бенчмарку эталонного сорта нефти Персидского залива Dubai в порту Козьмино остался прежним — пока в апреле он держится на уровне 7,85 долларов за баррель.

До этого ESPO опускалась ниже 60 долларов за баррель 20 марта 2023 года.

Напомним, что в декабре 2022 года G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 60 долларов за баррель.