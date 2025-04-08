Цена нефти Brent рухнула до четырехлетнего минимума

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,79% — до $61,78 за баррель по состоянию на 22:19 мск. Об этом пишет РБК.

По данным портала, нефть этой марки торгуется ниже отметки $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.

Стоимость нефти упала после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила усилить торговое противостояние с Китаем и объявила о о введении пошлин в размере 104% для импорта из КНР, пояснили аналитики.

Цена премиальной нефти РФ упала ниже «потолка» G7

Меры со стороны Вашингтона повысили опасения участников рынка по поводу перспектив спроса на нефть в мире, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что в целом на фоне введения пошлин цена барреля нефти рухнула более чем на 17%, или более чем на $13 в абсолютном выражении.