Соцфонд закончил год с профицитом в 554 миллиарда рублей

В 2024 году бюджет Социального фонда России был исполнен с профицитом, который составил почти 555 миллиардов рублей. Эти данные представлены в отчете об исполнении бюджета фонда, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Доходы фонда достигли 16,8 триллиона рублей, расходы — 16,2 триллиона рублей. Эти данные были опубликованы в отчете об исполнении бюджета фонда, который был представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить отчет об исполнении бюджета фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2024 год со следующими основными показателями: объем профицита бюджета фонда в сумме 554 925 146,3 тыс. рублей, в том числе объем профицита бюджета фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 28 904 004,6 тыс. рублей и объем профицита бюджета фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 526 021 141,7 тыс. рублей», — отмечается в отчете.

При этом в сфере обязательного пенсионного страхования зафиксирован дефицит в размере 147,4 миллиарда рублей. В то же время в части переданных полномочий наблюдается профицит в размере 410,7 миллиарда рублей. Также зафиксирован профицит в сферах обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 139,6 миллиарда рублей, а также обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 122,9 миллиарда рублей.