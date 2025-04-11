Индекс доллара рухнул

На фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн индекс доллара в ходе торгов 10 апреля впервые с июля 2023 года рухнул ниже 100 пунктов, то есть опустился до минимума за 21 месяц. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, которые приводит CNBC.

Индикатор демонстрирует курс доллара по отношению к шести валютам — евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем он выше, тем сильнее американская валюта по отношению к другим валютам. Снижение доллара сопровождалось распродажей акций и облигаций США.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года индекс демонстрировал уверенный рост и даже достиг локального максимума 13 января 2025 года, поднявшись до 110,18 пункта. Однако первые действия республиканца на своем посту потянули валюту вниз, а объявление импортных пошлин в отношении почти всех стран мира ускорило процесс.

Главной проблемой политики Трампа стала хаотичность действий, которая не позволяет инвесторам понять, к чему готовиться уже через несколько дней. В апреле основные фондовые индексы демонстрировали крупнейшие за несколько лет падения, а после — столь же рекордные взлеты, которые сменились новыми падениями.

Так, объявление Трампа о том, что из-за готовности десятков стран мира провести переговоры с США он снижает импортные пошлины в отношении всех стран, кроме Китая, до базового уровня в 10 процентов, привело к резкому росту курсов акций после многодневных распродаж. Однако дальнейшее уточнение, что тарифы в отношении Китая достигнут уровня 145 процентов, снова обвалило рынок.