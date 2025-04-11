Инвесторы начали избавляться от долларов

Доллар резко упал в пятницу, поскольку снижение доверия к экономике США побудило инвесторов избавиться от американских активов в пользу других безопасных активов, таких как швейцарский франк, иена, евро, а также золото.

В результате желтый металл обновил исторический максимум, а франк достиг нового десятилетнего максимума.

90-дневная тарифная «передышка» от президента США Дональда Трампа не распространилась на Китай. Вместо этого американский лидер повысил пошлины на китайский импорт до эффективной ставки в 145%, еще больше обострив конфронтацию между двумя крупнейшими экономиками мира. Это дополнительно усилило беспокойство на рынке валют, акций и облигаций.