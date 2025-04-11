Цены на российскую нефть упали

Цены на основной экспортный сорт российской нефти Urals упали ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023-го. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает РБК.

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Российское сырье дешевеет на фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков из-за тарифов, которые ввел американский президент Дональд Трамп. На минимуме цены на базисе FOB Приморск доходили до 47,54 доллара за баррель. На базисе FOB Новороссийск нефть дешевела до 48,39 доллара.

В то же время премиальная марка нефти ESPO (Eastern Siberia–Pacific Ocean, Восточная Сибирь — Тихий океан) опускалась до 53,19 доллара. Она подешевела ниже 60 долларов во второй раз за время существования ценового потолка, который страны G7 установили для энергоресурсов из РФ из-за начала боевых действий на Украине — последний раз цены падали до 58,52 доллара за баррель в марте 2023 года.

Сейчас оба экспортных сорта торгуются ниже заложенной в федеральный бюджет базовой цены на 2025 год (69,7 доллара за баррель), и ниже цены отсечки, в рамках которой по бюджетному правилу нефтяные доходы бюджета перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В Минфине ожидали, что доходы от нефти и газа в бюджете должны составить 10,9 триллиона рублей. Однако на фоне торгового противостояния цены падают и есть риск дальнейшего их снижения. По оценке экономиста Bloomberg Economics по России Александра Исакова, убытки российской казны могут составить порядка 2,5 процента от запланированных доходов, более чем триллиона рублей.