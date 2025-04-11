Росстат улучшил оценку роста ВВП в 2024 году

Рост ВВП России в 2024 году, согласно второй оценке Росстата, составил 4,3 процента, сообщается на сайте службы. Первая оценка давала рост ВВП на 4,1 процента.

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Объем ВВП в 2024 году текущих ценах составил 201 трлн 152,1 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим годом.

Росстат также предоставил первую оценку роста ВВП РФ в четвертом квартале 2024 года на уровне 4,5%.

В службе отметили, что рост индекса физического объема ВВП за 2024 год по сравнению с предыдущей оценкой обусловлен уточнением данных об индексе физического объема валовой добавленной стоимости отрасли «Строительство» (+2,5% по сравнению с предыдущей оценкой) и уточнением данных о налогах на продукты (+0,9% по сравнению с предыдущей оценкой).

Как писала «Парламентская газета», ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ВВП в 2025 году составит 1,0-2,0%. Она добавила, что суммарно рост экономики в ближайшие три года будет таким же, как Банк России прогнозировал в октябре 2024 года.