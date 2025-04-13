В России предрекли укрепление в отношениях с КНР в условиях торговых войн

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко предрек укрепление отношений России с Китайской Народной Республикой (КНР) в условиях торговых войн в мире. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

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Дипломат таким образом поддержал высказывание спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова о том, что тарифная политика президента США Дональда Трампа укрепит экономические связи между Россией и Китаем.

По словам замглавы МИД России, Россия и Китай способны поставить новый рекорд товарооборота при сложившейся тенденции.

Рассуждая о перспективах развития отношений Москвы и Пекина, Руденко подчеркнул, что сотрудничество развивается буквально во всех областях жизни.

«Перспективы у нас очень хорошие и мы преодолеем очередную рекордную планку в своем торговом обороте», — уверен он.

Ранее Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом на фоне повышения пошлин.

9 апреля американский президент поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Трамп объяснил такое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам.