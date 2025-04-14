Доллар столкнулся с новой угрозой

Десятки лет статус доллара в качестве защитного актива никто не подвергал сомнению, но хаотичная политика президента Дональда Трампа и начало им торговой войны со всем миром привели к тому, что евро начал вытеснять американскую валюту в этом качестве. Об этом пишет Bloomberg.

Столкнувшись одновременно с ростом доходности гособлигаций США и падением доллара, чего не наблюдалось ранее, инвесторы стали пытаться сохранить средства в евро. На такое изменение отношения к валютам указывают и рыночная динамика, и срочный пересмотр ожиданий аналитиков.

Трейдеры не исключают, что евро подорожает до 1,2 доллара — самого высокого уровня с середины 2021 года, хотя такой рост пока не входит в большинство базовых прогнозов. Европейская валюта стала главным бенефициаром проблем доллара, потому что инвесторы осознают величину угрозы из-за действий Вашингтона.

В Европе также видят в такой ситуации возможность придать евро больший вес в мировой торговле. В частности, об этом заявил министр финансов Германии Йорг Кукис. Впрочем, эксперты напоминают, что европейские центробанки могут быть недовольны сильным евро, поскольку это угрожает экономическому росту.

Рост курса рубля по отношению к доллару также связан с ослаблением американской валюты. В ходе торгов в понедельник, 14 апреля, на международном рынке Форекс доллар упал ниже отметки в 81 рубля впервые с 19 марта.