В России объяснили, почему снижается доллар

Курс доллара снижается на фоне стабильного российского экспорта. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

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По его словам, главным фактором для курса валюты выступает торговая война, развязанная США в начале апреля. При этом на фоне сокращения потребности в импорте снижается необходимость закупки валюты, поэтому компании и банки распродают доллар. Это и приводит к его ослаблению, сказал эксперт.

«Если усиливаются наши экспортные возможности, при этом импортные потребности не столь высоки, на этом фоне снижается необходимость закупки валюты. А валюта к нам все равно поступает. Банки, компании вынуждены ее как-то продавать. Соответственно, если предложение растет, то валюта начинает слабеть», — объяснил Кочетков.

Кроме того, снижается доверие жителей России к мировым валютам, добавил он. В связи с этим они выбирают вкладывать средства в рубль или облигации с фиксированной доходностью.

Накануне сообщалось, что курс доллара на межбанковском рынке площадки «Финам» опустился до 82 рублей. Отмечалось, что это произошло впервые с 19 марта 2025 года.