Зампред ЦБ назвал главный фактор, определяющий курс рубля

Главный фактор, определяющий курс рубля на долгосрочном горизонте времени - это разница в накопленной инфляции между Россией и странами-эмитентами иностранных валют. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе дискуссии "Сколько стоит слово Центробанка" в рамках Просветительских дней Российской экономической школы.

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По его словам, если инфляция в России долгое время растет быстрее, чем в другом государстве, то в конечном итоге рубль ослабеет к валюте этой страны. Обратное тоже верно: устойчиво низкая по сравнению с другими странами инфляция в России в результате даст более крепкий курс рубля.

"Влияние курса на инфляцию, вопреки широко распространенному мнению, двустороннее. Колебания экспорта, импорта, финансовых потоков вызывают краткосрочные колебания обменного курса, которые влияют на текущий рост цен. Но главный фактор, который определяет номинальный курс на долгосрочном горизонте - это накопленная разница инфляции между нашей страной и остальным миром", - пояснил Алексей Заботкин.

Разобраться, где речь идет о временных колебаниях курса, а где - о фундаментальных движениях в рубле, является важной задачей ЦБ РФ, добавил он.