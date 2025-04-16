Мировые цены на нефть пережили самый серьёзный обвал с 2020 года на прошлой неделе.

На это обратил внимание генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков на страницах портала Finam, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, главной причиной падения сырьевых котировок стало введение новой администрацией США заградительных пошлин практически против всех стран мира. В результате стоимость марки Brent опустилась до 65 долларов за баррель, заметил аналитик.

Снижение цены на российскую нефть, как объяснил эксперт, автоматически приводят к сокращению доходов бюджета. Вместо пополнения ФНБ возникает дефицит. Дальнейшее укрепление рубля вкупе с падением цен на нефть усугубит ситуацию еще сильнее.

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Если ничего не изменится, то дефицит бюджета по году может вырасти с 1,2 триллионов рублей до 6,5 триллионов, заметил специалист. Кроме этого, замедление темпов экономического роста год к году может составить до 7%, полагает аналитик.

Ситуация требует девальвации рубля, поэтому она неизбежна, считает эксперт. Согласно его прогнозам, за текущим переукреплением последует ослабление денежной единицы РФ вплоть до 120 за доллар уже в ближайшее время, заключил Третьяков.

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