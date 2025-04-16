Трамп пригрозил ввести пошлины на один вид импорта

Президент США Дональд Трамп велел Министерству торговли изучить важнейшие цепочки поставок полезных ископаемых и найти способы увеличить производство в США, сократив при этом зависимость от импорта. Об этом указано в информационном бюллетене Белого дома.

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Согласно документу, глава государства не только распорядился снизить зависимость США от иностранных поставок, но и пригрозил ввести пошлины на некоторые виды импортного сырья, в том числе редкоземельные минералы и уран. Расследование будет вестись в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, который Трамп уже использовал для изучения поставок в страну чипов, меди и пиломатериалов, а также для введения пошлин на автомобили, сталь и алюминий.

«Президент Трамп признает, что чрезмерная зависимость от иностранных критически важных минералов и производных продуктов может поставить под угрозу оборонный потенциал США, развитие инфраструктуры и технологические инновации», — отмечается в указе.

Как отмечают в Вашингтоне, США по-прежнему «сильно зависят от иностранных источников, особенно от враждебно настроенных стран, в плане поставок этих важнейших материалов», и что это подвергает страну «экономическому принуждению». Расследование грозит развязать новую торговую войну из-за критически важных минералов после того, как Китай приостановил экспорт нескольких тяжелых редкоземельных металлов и редкоземельных магнитов, используемых в оборонной, робототехнической и энергетической отраслях, покупателям по всему миру.

Как ранее сообщала Financial Times, Белый дом разрабатывает проект указа, который позволит накапливать металл, найденный на дне Тихого океана.

Трамп уже заявил, что США получают рекордные суммы благодаря ранее введенным импортным пошлинам. Благодаря доходам от тарифов дешевеют почти все товары в стране.