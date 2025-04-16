США выступили с угрозой в адрес Китая

Пекину грозит увеличение пошлин до 245% из-за принятых им ответных мер на введение новых американских тарифов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом изначально в отношении Китая были введены пошлины в размере 34%. После того, как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их сначала до 105%, затем до 125%, а позднее и до 145%.

В Белом доме отметили, что более 75 стран уже обратились к США с предложением обсудить новые торговые соглашения и в настоящее время приостановлено введение индивидуальных пошлин, «за исключением Китая, который принял ответные меры».

«В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», - подчеркивается в сообщении.

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При этом, по информации СМИ, американцы уже начали запасаться продуктами и товарами первой необходимости, опасаясь роста цен из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.