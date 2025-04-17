Россия стала меньше вкладываться в американский госдолг

В феврале 2025 года Россия уменьшила объем вложений в американский госдолг до 36 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на заявление Минфина США сообщает ТАСС.

На долгосрочные госбумаги США во вложениях РФ пришлось 30 миллионов долларов, на краткосрочные — шесть миллионов. Месяцем ранее они оценивались в 38 миллионов (из них долгосрочные — 32, а краткосрочные — шесть миллионов), в декабре 2024 года — 42 миллиона (долгосрочные — 33 миллиона, краткосрочные — девять миллионов).

Россия начала меньше вкладываться в американский госдолг и последовательно сокращать вложения с весны 2018 года, на тот момент они составляли 96 миллиардов долларов.

В феврале 2025 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг стала Япония с показателем в 1,1 триллиона долларов. На втором месте — Китай с 784 миллиардами, а на третьем — Великобритания с 750 миллиардами долларов.

В 2024 году государственный долг России вырос на 13,5 процента или почти на 3,5 триллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года госдолг достиг 14,5 процента ВВП. Отдельно внутренний долг составил 23,74 триллиона рублей — это 89 процентов от утвержденного верхнего предела государственного внутреннего долга.