В Евросоюзе отложили запрет на СПГ из России

В Евросоюзе отказались от запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих санкций. Об этом сообщается Reuters.

В публикации отмечается, что чиновники отказались от подобного из-за сопротивления со стороны руководства ряда стран — членов ЕС. Подчеркивается, что европейские власти испытывают неуверенность в альтернативных источниках энергии и хотят сохранить сильную позицию в переговорах с США.

Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 150% за три года

Агентство утверждает, что в текущий момент Еврокомиссия планирует составить дорожную карту постепенного отказа ЕС от российских источников энергии к 2027 году. Документ могут опубликовать 6 мая. Также в него могут включить такие ограничения, как тарифы и квоты.

До этого сообщалось, что лидеры Европейского союза начали активно искать способы окончательно порвать с зависимостью от поставок природного газа со стороны России.

Поставки природного газа из РФ в структуре европейского импорта на данный момент составляют порядка 11%. Часть от общего объема поставок осуществляется по долгосрочным контрактам, которые были заключены между «Газпромом» и местными энергетическими корпорациями.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.