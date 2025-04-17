Узбекистан увеличит экспорт лимонов в Россию

Власти Узбекистана планируют значительно увеличить поставки лимонов в Россию, передает РИА «Новости». Это станет возможным благодаря открытию торговых домов и расширению сети продаж. В постановлении кабмина страны говорится, что основное внимание будет уделено развитию компании ООО «Денов агро стар», которая займется экспортом лимонов под торговой маркой Uzlemon.

На прошлой неделе на рынке лимонов в России возникла неопределенность из-за планов Турции приостановить поставки. Турция обеспечивает более половины российского импорта лимонов. Однако после переговоров с экспортерами и фермерами турецкие власти решили не приостанавливать экспорт.

Согласно программе, утвержденной узбекским правительством, к 2026 году планируется увеличить урожай лимонов до 72,5 тыс. тонн. Это на 8,3% больше запланированных показателей на 2025 год. Экспорт лимонов также должен вырасти до 5,55 тыс. тонн, что на 15% больше предыдущих прогнозов.

По данным платформы ООН Comtrade, в 2024 году основными поставщиками лимонов в Россию стали Турция, ЮАР и Аргентина. Узбекистан, который занимает лишь 4% рынка, планирует усилить свои позиции благодаря логистическим преимуществам и близости к российскому рынку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция с 8 апреля приостановила экспорт лимонов из-за недавних заморозков и для обеспечения внутреннего рынка, что может повлиять на поставки в Россию.

Средние розничные цены на лимоны в России за год увеличились на 15,7% и составили 187,2 рубля за килограмм, что стало результатом роста спроса и продаж на российском рынке, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».