Страна ЕС полностью отказалась от российской нефти

Чехия начала закупки нефти у итальянских поставщиков и перестала принимать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», пишут Ceske Noviny со ссылкой на источники.

Первые повышенные партии нероссийской нефти 16 апреля доставили из итальянского порта Триест на Центральный нефтеналивной терминал в Нелагозевесе, откуда они отправятся на НПЗ в Литвинове, отметил гендиректор владеющей чешской частью трубопровода «Дружба» компании MERO ČR Ярослав Пантучек.

Прага впервые использует повышенную пропускную способность нефтепровода TAL, уточнил глава компании.

По данным Orlen Unipetrol, НПЗ в Литвинове технологически готов к переходу на нероссийскую нефть.

«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — пояснил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Глава правительства подчеркнул, что это укрепит энергетическую безопасность, поскольку прежняя зависимость от российских поставок якобы делала Чехию уязвимой.