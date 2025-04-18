Курс юаня опустился ниже 11 рублей

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 11 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Это следует из данных торгов.

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Согласно информации на 10:00 по московскому времени, китайская валюта падала на 2,5 копейки, до 11,036 рубля. К 10:05 юань ускорил снижение и оказался на уровне в 10,989 рубля.

Ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля. 17 апреля курс американской валюты снизился на 1,23 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. Таким образом, он оценивался в 80,97 рубля.

Между тем зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин призвал пока не говорить о систематическом укреплении рубля. Он согласился, что существенная волатильность курса создает осложнения в стабилизации инфляционных ожиданий. Однако рассматривать динамику курса надо не в контексте последних трех-четырех месяцев, подчеркнул Заботкин.