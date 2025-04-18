Курс доллара к рублю обновил двухлетний минимум

На торгах в пятницу, 18 апреля, курс юаня на Мосбирже впервые с начала прошлого лета опускался ниже 11 рублей, а доллар на межбанковском рынке дешевел до 80,8 рубля — минимального уровня с июня 2023 года. Эксперты связывают это с резким удешевлением американской и китайской валют на фоне тарифного противостояния США с КНР. Также укреплению рубля способствует возросший приток иностранных инвестиций в Россию и сохранение рекордной высокой ставки ЦБ. Стоит ли ожидать серьёзных изменений в курсовой динамике до конца весны — в материале RT.

В пятницу, 18 апреля, курс юаня на Московской бирже снижался на 0,91% и впервые с июня 2024 года достигал 10,96 рубля.

Одновременно доллар на межбанковском рынке дешевел на 1,76% — до 80,78 рубля, что стало минимальным значением с начала лета 2023-го, а стоимость евро опускалась на 1,78% — до 91,64 рубля, свидетельствуют данные платформы «Финам».

Как рассказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, российская валюта уверенно дорожает на фоне глобального ослабления американской. За последние три недели индекс доллара (DXY) к корзине других резервных денежных единиц упал почти на 5% и достиг самого низкого уровня за три года. Причиной этому послужило введение Соединёнными Штатами повышенных импортных пошлин, считает собеседница RT.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы торгового дефицита и установил ограничения на поставку товаров из более чем 200 государств. После того, как ряд партнёров обратились к Вашингтону с просьбой начать переговоры, чтобы обсудить снижение или снятие барьеров, американская администрация отложила введение тарифов на 90 дней для всех, кроме Китая.

«Пошлины угрожают международной торговле и, как следствие, мировой экономике, а также снижают доверие инвесторов к доллару. В результате мы сейчас наблюдаем переток денег из долларовых активов в защитные инструменты, например, в золото, цена которого бьёт исторические рекорды», — пояснила Наталия Пырьева.

Одновременно на мировом рынке наблюдается и заметное удешевление юаня. Как объяснил RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, Китай может сознательно ослаблять собственную валюту, чтобы сделать свои товары дешевле для американских покупателей и тем самым снизить эффект от американских пошлин.

«Кроме того, нынешнее укрепление рубля может быть связано ещё и с тем, что на внешних рынках сформировался устойчивый спрос на наши государственные ценные бумаги. Иностранцы сейчас активно скупают российские облигации федерального займа (ОФЗ)», — отметил специалист.

Ранее о возросшем притоке иностранного капитала в Россию заявили и в правительстве. По словам, вице-премьера Александра Новака в условиях меняющейся геополитической ситуации на рынок страны начало поступать больше западных инвестиций. В министерстве финансов при этом отметили, что денежные потоки идут в РФ через различные схемы и механизмы обхода санкций.

«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить (в Россию. — RT). Это видно из динамики цен на ОФЗ и динамики курса рубля — что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить», — приводит ТАСС слова замглавы Минфина Ивана Чебескова.

Смещение баланса

Дополнительную поддержку рублю оказывает дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке страны, считает Наталия Пырьева. По её словам, компании-экспортёры сейчас в больших объёмах обменивают заработанные доллары, евро и юани на рубли в преддверии дивидендных выплат.

Таким образом, предложение зарубежных денежных знаков на рынке увеличилось, а спрос на них пока ещё остаётся достаточно низким из-за слабого импорта. На этом фоне в стране образовался переизбыток иностранных валют — и они подешевели относительно российской.

Кроме того, благоприятным фактором для рубля по-прежнему остаётся жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка России, подчеркивают аналитики. Напомним, с октября 2024-го ЦБ удерживает ключевую ставку на рекордно высоком уровне — 21% годовых.

В результате бизнесу приходится обменивать имеющиеся запасы валюты на рубли для финансирования своей деятельности. Одновременно растёт приток средств компаний и граждан на рублёвые депозиты. Таким образом, спрос на российскую валюту дополнительно увеличивается, что и приводит к удорожанию рубля.

Впрочем, уже в ближайшие месяцы баланс факторов может сместиться в сторону ослабления российской валюты. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«ЦБ, вероятно, станет давать всё более мягкие сигналы относительно дальнейших перспектив ДКП. При этом импорт будет восстанавливаться, а спрос на зарубежные валюты со стороны путешественников начнёт увеличиваться. В то же время экспортная выручка в мае может сократиться вследствие недавнего падения цен на нефть», — предположил Шепелев.

По его оценке, до конца апреля курсы ещё могут ненадолго опускаться до 10,8 рубля за юань, 79—80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Между тем уже к началу лета значения, скорее всего, поднимутся до уровней 12, 88—90 и 96—97 рублей соответственно, не исключает эксперт.

Примерно похожей оценки придерживается и Александр Шнейдерман. Впрочем, по его мнению, важным фактором для курсовой динамики будет оставаться ход российско-американских переговоров по урегулированию ситуации на Украине.