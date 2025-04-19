Стало известно о снижении суммы снятий и внесений средств в банкоматах РФ

Средняя сумма одной операции в банкомате по итогам первого квартала 2025 года составила 16 608 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

По данным агентства, годом ранее средний показатель снятия наличных составлял 18 029 рублей, что на 1,5 тыс. превышает действующую статистику. В публикации отмечается, что средний чек внесения в 2024 году снизился с 11 338 рублей до 9 819 рублей.

При этом аналитики отметили, что россияне чаще используют банкоматы именно для внесения средств, а не для их снятия.

«В I квартале 2025 года 76% от всех операций в банкоматах пришлось на пополнение счетов, а 24% - на получение средств. Годом ранее соотношение было практически таким же — 75% было у внесений, а 25% — у снятий», — говорится в сообщении.

До этого РБК со ссылкой на обзор Центрального банка писал, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — попали в топ-10 по спросу на наличные деньги. Согласно данным издания, за прошедший год клиенты российских банков сняли со счетов 1,4 трлн рублей, а внесли 700 млрд рублей.