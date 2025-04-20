Южная Корея не станет отвечать США пошлинами

Республика Корея (РК) не станет вводить ответные пошлины на американские товары в том числе ввиду чувства благодарности за помощь, которую США оказали стране в прошлом веке. Об этом в интервью британской газете Financial Times (FT) заявил исполняющий обязанности президента РК премьер-министр Хан Док Су.

По его словам, американская помощь после Корейской войны в виде "передачи технологий, инвестиций и гарантий безопасности" помогла республике создать привлекательную для иностранных вложений атмосферу.

"Наши достижения в промышленности и финансовое развитие, наши культура, рост и богатство достигнуты во многом благодаря помощи из США", - приводит газета слова Хан Док Су.

По его словам, правительство РК намерено попытаться найти взаимовыгодное решение посредством переговоров, а "не воспринимать американские меры как нечто, против чего нужно бороться". Хан Док Су признал, что определенные отрасли национальной экономики могут "испытать на себе некоторые проблемы", несмотря на переговоры, но более широкая либерализация двусторонней торговли, по его словам, "поспособствует улучшению благосостояния корейского народа".

8 апреля Хан Док Су провел разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Аппарат премьер-министра сообщил, что стороны затронули тему баланса в двусторонней торговле. Сам Трамп отметил, что обсудил "гигантский неустойчивый профицит". В 2024 году Южная Корея экспортировала в США товаров на $55,7 млрд больше, чем импортировала. Тогда же было опубликовано интервью премьера телекомпании CNN, который заявил, что "дружба иногда должна компенсироваться" на взаимной основе в сфере экономики и финансов.

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. Между Республикой Корея и США действует соглашение о свободной торговле.