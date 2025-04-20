В США объяснили, почему Трамп приостановил введение пошлин

Президент США Дональд Трамп решил приостановить действие тарифных ограничений, наложенных на торговых партнеров, после общения с двумя министрами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что глава министерства финансов Скотт Бессент и глава министерства торговли Говард Лютник убедили Трампа временно отложить заградительные тарифы.

При этом у министров нашелся серьезный заочный оппонент — торговый советник президента США Питер Наварро. Он настаивал на более агрессивной политике и необходимости сохранить пошлины. Сам Наварро не знал о разговоре между президентом и министрами.

В итоге Трамп решил внять настоятельным советам Бессета и Лютника. После беседы с ними он опубликовал сообщение в cоцсети Truth Social о приостановке ряда пошлин.

WSJ также пишет, что команду Трампа испугало падение фондовых рынков в начале апреля, когда вступили в силу заградительные тарифы на импорт.