В Турции оценили последствия торговых войн между США и КНР

Торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества, предположил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «зеркальных» пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составила 10%, сборы для Великобритании — 10%, для ЕС — 20%, для Молдавии — 31%, для КНР — 34%.

Позже размер сборов против Китая вырос до 125% (на ряд товаров — до 145%). Американский лидер уточнил, что если сделка с Пекином по тарифам не будет заключена в ближайшее время, пошлины вырастут до 200% и выше.

«Торговые войны между США и Китаем уже не ограничиваются тарифами, но превратились в форму конкуренции за технологическое превосходство, производственные цепочки и глобальные логистические центры», — пояснил Фидан.

МИД внимательно следит за ситуацией, проводит всесторонний анализ в координации с министерствами торговли и казначейством, уточнил министр.

По его мнению, Турция может извлечь определенную выгоду из сложившегося положения. Он уточнил, что многие западные компании рассматривают возможность переноса своих цепочек поставок в республику.

Ранее Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, сообщил, что России противостояние США и Китая пойдёт на пользу.

По его оценке, эта борьба создаёт новые возможности для углубления сотрудничества между Москвой и Пекином.