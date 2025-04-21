В Германии дерзко высказались о Трампе

Президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью Berliner Morgenpost обвинил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в спонтанности принятия решений после того, как американский лидер ввел торговые пошлины.

"Похоже, поведение Трампа продиктовано моментом, но за ним все же стоит некий план. Он спонтанно, инстинктивно решает, какую цель он на самом деле преследует", — поделился своей точкой зрения он, отвечая на вопрос об альтернативах американскому рынку для производителей из Германии.

По мнению главы BDI, Трамп стремится к восстановлению промышленности и реиндустриализации Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома считает, что Европейский союз относится к нему несправедливо и эксплуатирует его, поэтому требует сбалансировать торговый дефицит, добавил собеседник издания.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Их базовый уровень составил 10%. При этом, для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной. Спустя некоторое время американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому для всех, кроме Китайской Народной Республики (КНР), будут действовать базовые импортные пошлины в 10% на 90 дней.