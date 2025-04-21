Шваб покинул пост председателя Всемирного экономического форума

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб объявил о немедленном уходе с руководящих должностей в организации, сославшись на возраст.

Шваб, основавший ВЭФ и руководивший им более 15 лет, окончательно покинул пост председателя и члена Попечительского совета организации. В пресс-релизе ВЭФ приводятся слова Шваба: «В связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно покинуть пост председателя и члена Попечительского совета», передает ТАСС.

Временным председателем ВЭФ избран Питер Брабек-Летмат, ранее занимавший пост заместителя председателя организации. На исполнительных позициях ВЭФ с 2024 года находится бывший министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, который является президентом и генеральным директором форума.

The Wall Street Journal ранее отмечала, что за годы руководства Шваб создал в организации атмосферу, враждебную по отношению к женщинам и темнокожим сотрудникам, речь шла об ущемлении трудовых прав и домогательствах, в том числе с его стороны.