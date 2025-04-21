В Южной Корее сообщили о попытках обхода пошлин Трампа

В Южной Корее растет число попыток выдать иностранные товары, в первую очередь из Китая, за корейский экспорт, чтобы обойти пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на южнокорейское таможенное агентство пишет Reuters.

Трамп 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом изначально в отношении Китая были введены пошлины в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.

По данным таможенной службы Южной Кореи, в первом квартале текущего года было выявлено нарушений, связанных со страной происхождения товаров, на сумму 29,5 млрд вон (20,8 млн долларов), и 97% из них были связаны с поставками в США. При этом за весь 2024 год сума нарушений составила 34,8 млрд вон (23,9 млн долларов).

Южнокорейские таможенники считают, что число попыток обойти введенные Трампом пошлины будет расти. В частности, компании Китая могут начать активно использовать Южную Корею в качестве обходного пути для поставок в США.

Уже есть данные о поставках товаров из Китая в США с маркировкой «сделано в Юной Корее». Также в марте из Китая было импортировано по частям и повторно собрано в Южной Корее камер видеонаблюдения на сумму 19,3 млрд вон (13,6 млн долларов), чтобы обойти ограничения США на китайские устройства связи, отмечает агентство.

Корейская таможенная служба создала специальную целевую группу для предотвращения попыток незаконного экспорта товаров.

Ранее и. о. южнокорейского президента Хан Док Су заявил о том, что Южная Корея не станет «сопротивляться» пошлинам, введенным по инициативе президента США Дональда Трампа. По его словам, это связано с тем, что Вашингтон оказал Сеулу масштабную экономическую помощь, сыграв «огромную» роль «в том, чтобы Корея стала такой страной, какой мы знаем ее сегодня».