ЦБ повысил курс доллара и евро на 23 апреля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 23 апреля 2025 года.

Курс доллара повышен до 81,46 рублей, на 22 апреля он составлял 80,75 рубля. Курс евро был повышен до 94,04 с 93,67 рублей, по состоянию на 22 апреля. Курс юаня составил 11,11 рублей. На 22 апреля он составлял 11,06 рублей.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.