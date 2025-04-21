Рублю предсказали недолгое укрепление

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Укрепление курса российской валюты объясняется тремя факторами. Об этом заявила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Ее процитировали «Известия».

Рублю предсказали недолгое укрепление
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По ее словам, причинами наблюдаемой динамики стали ослабление доллара, повышение интереса иностранных инвесторов к российским активам и продажа валюты регулятором и экспортерами. Ситуация с долларом, в свою очередь, стала результатом тарифной войны, которую развязали власти США.

В связи с этим Пырьева обратила внимание на положительное сальдо финансового счета в 13 миллиардов долларов в I квартале 2025 года. По ее словам, это связано с ростом прямых иностранных инвестиций.

«Поддержку рублю также оказывают нетто-продажи юаня Центральным банком, которые в апреле увеличились до 10,46 миллиарда рублей в день», — уточнила аналитик.

Впрочем, укрепление курса российской валюты носит временный характер и долго не продлится. Снижение стоимости нефти обернется сокращением валютных поступлений. Также может восстановиться спрос на импорт.

Ранее инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил, что укрепление рубля к доллару во многом было обеспечено за счет усиливающегося дисбаланса импорта и экспорта в РФ.

Экономика
Андрей Кочетков