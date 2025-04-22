Экономист рассказал о перспективах снижения ключевой ставки в России

Специалисты, которые участвовали в опросе, проведенном Центральным банком, предсказали, как будут меняться главные экономические показатели в период с 2025 по 2027 год. Результаты этого исследования были рассмотрены в программе «Царьград. Главное» с участием Александра Тимофеева, который является руководителем аналитического отдела компании «Ф-Брокер».

По словам Тимофеева, перед ведомством Эльвиры Набиуллиной «можно только снять шляпу». Как ожидается, ставка в 2025 году может достигнуть 20 %, в 2026-м – 14,3 %, а в 2027 году упасть до 9,7 %.

Тимофеев отметил, что динамика изменения ключевой ставки представляет интерес, поскольку Центральный банк эффективно управляет ожиданиями рынка, принимая во внимание мнение участников финансового рынка. По его словам, если консенсус по ставке зафиксирован на уровне 20%, это сигнализирует о невозможности ее снижения в ближайшее время.

Эксперт заметил, что еще несколько месяцев назад прогноз был более оптимистичным, и ставка ожидалась на уровне 19% или ниже, но теперь ЦБ удалось закрепить ожидание 20%. Как объяснил аналитик, в этом контексте можно только похвалить Центробанк и его руководство, возглавляемое Набиуллиной, за успешную коммуникацию своей политики.

Напомним, что Банк России в марте в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.