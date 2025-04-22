В российских магазинах снизились цены на электронику

В российских магазинах значительно снизились цены на электронику. Это связано с укреплением рубля, падением спроса и избытком на складах техники, закупленной по старому курсу доллара. Об этом в беседе с RT рассказала экономист Анна Анисимова.

«Особенно сильно просели в цене ноутбуки, достигнув снижения до 20%», - отмечает эксперт.

По ее словам, продавцы вынуждены продавать товар дешевле, чтобы освободить место под новые партии.

Напомним, недавно в беседе со «Звездой» экономист Игорь Качалов рассказал о снижении цен на путешествия за границей. Решающую роль в этом сыграло укрепление рубля. Также повлияли конкуренция и дефицит.

В начале апреля президент Владимир Путин отметил, что ситуация с инфляцией в России меняется. По его словам, проблема инфляции постоянно обсуждается.