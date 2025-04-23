Дефицит бюджета может превысить план почти втрое в 2025 году

Frank Media

Согласно финансовому плану на 2025 год, дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне почти 1,2 трлн рублей. Однако эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что недостача может оказаться значительно выше — до 3,3 трлн рублей. Среди основных причин — снижение цен на нефть и укрепление рубля.

Дефицит бюджета РФ может превысить план почти втрое
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При формировании бюджета Минфин ориентировался на сентябрьский макропрогноз Минэкономразвития, заложив цену нефти на уровне $69,7 за баррель и курс доллара — 96,5 рубля. Однако в текущем году нефть подешевела: в апреле стоимость российской марки Urals опускалась до $53 за баррель, что почти на 25% ниже плановых значений, отмечает Михаил Косов, доцент и заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Актуализированный в апреле прогноз Минэкономразвития также указывает на снижение средней цены Urals — до $56 за баррель по итогам 2025 года.

Если такие низкие цены сохранятся, бюджет может недополучить до 20% ожидаемых доходов, считает Косов. В планах на 2025 год доля нефтегазовых доходов составляет около 27% всех поступлений, или порядка 10,9 трлн рублей. Это означает, что потери могут достичь дополнительных 2–2,2 трлн.

Дополнительное давление на бюджет оказывает укрепление рубля. С начала года курс нацвалюты вырос примерно на 20%, достигнув 80,7 рублей за доллар. При более сильном рубле экспортёры получают меньше выручки в рублях, что снижает их налоговые отчисления в бюджет. Впрочем, в Минэкономразвития ожидают ослабление рубля к концу года: среднегодовой курс, по прогнозу, составит 94,3 рубля за доллар. Согласно консенсус-прогнозу «Известий», к концу года курс может колебаться в диапазоне 95–100 рублей за доллар.

«Сценарий дальнейшего укрепления рубля маловероятен: фундаментальные факторы в долгосрочной перспективе обычно берут верх. Если низкие цены на нефть сохранятся, а валютные ограничения смягчатся, рубль может снова ослабнуть», — говорит Михаил Косов.

Независимый эксперт Андрей Бархота не исключает, что в наиболее негативном сценарии дефицит бюджета может вырасти до 3,5–4,2 трлн рублей. Это, по его мнению, будет результатом совокупного влияния низких нефтяных цен, крепкой нацвалюты и санкционного давления.

По предварительной оценке Минфина, в I квартале 2025 года дефицит бюджета составил около 2,2 трлн рублей — 1% ВВП. Это уже превышает годовой план, но пока делать выводы рано: в начале года обычно происходит авансирование госконтрактов, что временно увеличивает расходы. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, дефицит сократился на 1,88 трлн рублей.

Примечательно, что в марте удалось улучшить показатели по сравнению с предыдущими месяцами: если за январь–февраль недостача достигала 2,7 трлн рублей (1,3% ВВП), то в марте она уменьшилась.

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