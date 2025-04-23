Мишустин потребовал готовиться к любым сценариям в мировой экономике

Россия должна готовиться к любым сценариям в мировой экономике.

Приоритетом для нее будет оставаться выполнение всех принятых обязательств, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Минфина.

"Особое внимание важно уделять мерам по профилактике бюджетных рисков и макроэкономической стабильности. Устойчивость к внешним вызовам, обусловленным различными сценариями дестабилизации мировой экономики, - ключевой показатель и одновременно результат ответственной государственной политики", - указал он.

Мишустин добавил, что важно предусмотреть "возможности исполнения принятых обязательств".