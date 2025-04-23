США рассматривают возможность повышения налогов для миллионеров

Окружение президента США Дональда Трампа рассматривает возможность повышения налогов на доходы американцев, зарабатывающих свыше миллиона долларов в год. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, эту идею поддерживают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Управления административно-бюджетной политики Рассел Воут. Однако большая часть республиканцев, в том числе председатель Палаты представителей Майк Джонсон и сенаторы Дэйв Маккормик и Тед Круз, выступают против повышения налогов.

«Законодатели-республиканцы рассматривают различные варианты уменьшения расходов, но осознают политические потери от продолжения сокращения налогов наиболее обеспеченных американцев на сотни миллиардов долларов, которое было предусмотрено законом 2017 года. Эти трудности побудили некоторых сторонников Трампа рассмотреть возможность повышения налогов на сверхбогатых», — говорится в тексте.

Предполагается, что повышение данного налога до 40% позволит пополнить казну США примерно 400 миллиардов долларов за десять лет. На данный момент максимальная ставка по нему составляет 37%.

Пока окончательного решения по этому вопросу в Белом доме не приняли, сосредоточившись на том, чтобы обеспечить поддержку инициативы в Конгрессе. Однако с учетом существующих разногласий есть риск возникновения внутрипартийного кризиса в рядах республиканцев, считают в WP.