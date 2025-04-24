Рубио опроверг публикацию об обсуждениях по снятию санкций с «Северного потока — 2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио опроверг публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с «Северного потока — 2». Об этом пишет РИА Новости.

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«Это, безусловно, ложь», — прокомментировал он материал издания.

В Белом доме задумались о снятии санкций с «Северного потока — 2»

В статье говорилось, что в Белом доме рассматривают возможность снятия санкций с газопровода в рамках переговоров об урегулировании конфликта на Украине.