Эксперт дал прогноз по ключевой ставке ЦБ

Процентная ставка Центрального банка РФ будет оставаться на высоком уровне в течение длительного времени, однако есть предпосылки для ее постепенного уменьшения к концу 2025 года. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передают «Ведомости».

В финансовом учреждении полагают, что к завершению текущего года процентная ставка может достичь примерно 19%, при этом ожидается постепенное снижение в течение следующих двух лет. Костин подчеркнул, что высокие процентные ставки используются как наиболее результативный метод сдерживания инфляции не только в России, но и в других странах мира.

Он усомнился в том, что в этой ситуации у регулятора есть много вариантов, кроме как увеличить ключевую ставку, чтобы уменьшить инфляцию до приемлемого уровня.

С 28 октября Центральный банк России удерживает ключевую ставку на уровне 21%. Большинство аналитиков, опрошенных изданием «Ведомости», ожидают, что на заседании 25 апреля регулятор сохранит ключевую ставку. Такой прогноз дают 20 из 21 эксперта, еще один допускает снижение ставки до 20%. Если ключевая ставка останется неизменной, это будет самым длительным периодом в истории, когда она находится на высоком уровне.