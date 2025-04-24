Международные резервы РФ увеличились на $25,5 млрд

Международные резервы России на 18 апреля 2025 года составили $681,3 млрд, увеличившись за неделю на $25,5 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

По состоянию на 11 апреля международные резервы составляли $655,8 млрд.

В апреле международные резервы России выросли на $12,4 млрд, достигнув $658 млрд. До этого объем резервов достигал $645,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении российского Центрального банка и правительства. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

В январе стало известно, что Россия в 2024 году заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов.