Китай может отменить ответные пошлины на ряд товаров из США

Китайские власти обсуждают приостановку действия 125-процентных пошлин на ряд американских товаров.

«Правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые виды импорта из США, поскольку экономические издержки ответной торговой войны ложатся тяжёлым бременем на некоторые отрасли промышленности», — говорится в материале Bloomberg.

Как сообщается, власти Китая рассматривают возможность отмены дополнительных сборов на медицинское оборудование и промышленные химикаты, включая этан.

Кроме того, обсуждается отмена пошлин на лизинг самолётов, так как для китайских авиакомпаний, которые арендуют значительную часть своего авиапарка за рубежом, сохранение пошлин могло бы привести к серьёзным финансовым трудностям.

Тем не менее, накануне представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай ещё не начинал вести переговоры с США по вопросам торговли и тарифов.