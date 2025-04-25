Япония собирается отвергнуть антикитайский торговый блок США

О планах Японии противодействовать попыткам США вовлечь Токио в антикитайский торговый альянс сообщили действующие и бывшие чиновники, передает Bloomberg.

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По их словам, ключевым фактором является важность торговых связей Японии с Пекином, который остается крупнейшим партнером Токио.

Власти Японии стремятся договориться с Вашингтоном о постоянном освобождении от дополнительных пошлин, обсуждая вопросы двусторонней торговли, включая автомобили и сельское хозяйство.

Как отметил глава японской делегации Ресе Аказава, его основная задача – «добиваться пересмотра дополнительных тарифов».

Японские официальные лица подчеркнули, что страна не согласна ограничивать экономическое сотрудничество с Китаем даже под давлением США, и неоднократно доносили это до Пекина, в том числе по вопросам чипов и полупроводников.

Издание подчеркивает, что в случае официального запроса от США Япония намерена исходить из собственных национальных интересов.

Ранее Китай перенаправил часть своих товаров на рынок Турции после введения США дополнительных пошлин. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что рост пошлин Трампа приведет к замедлению американской экономики и ускорит инфляцию.