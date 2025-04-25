В России упали продажи водки и вина

Розничные продажи водки и вина в магазинах и точках общественного питания по итогам I квартала 2025 года продолжают падать в России.

Соответствующую информацию приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что продажи водки снизились на 8,3% — до 17,2 млн декалитров, коньяка — на 13,2%, до 3,12 млн декалитров.

В свою очередь, среди виноградных вин снижение составило 4,6% — до 13,16 млн декалитров, игристого — 9,1%, до 5,23 млн декалитров.

В середине апреля сообщалось, что розничные продажи алкогольной продукции в I квартале 2025 года сократились на 14,7% на фоне показателей за аналогичный период прошлого года.