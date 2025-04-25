Российский рынок акций резко вырос на фоне новостей о санкциях

На фоне появления информации о возможном ослаблении санкций инвесторы начали активно скупать российские акции, что привело к росту индексов.

Основные индексы российского рынка акций ускорили рост на фоне сообщений о возможном ослаблении санкций, передает ТАСС.

Положительная динамика наблюдается после публикации агентством Reuters информации о том, что Европа и Украина рассматривают предложение США о постепенном смягчении ограничений против России при условии достижения прекращения огня.

Согласно данным торгов на 12:27 по московскому времени, индекс Мосбиржи поднялся на 0,57% и достиг 2 961,1 пункта, в то время как индекс РТС составил 1 125,82 пункта, также увеличившись на 0,57%. Спустя 14 минут рост усилился: индекс Мосбиржи вырос до 2 985,58 пункта (+1,4%), а индекс РТС – до 1 135,13 пункта (+1,4%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов снять антироссийские санкции ради восстановления экономических связей между США и Россией, Вашингтон направил Москве предложения по урегулированию ситуации на Украине, а Москва и Вашингтон достигли ситуативного партнерства на фоне изменения международной обстановки.